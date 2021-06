OM - Mercato : rebondissements dans les dossiers Balerdi et Lirola !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On vous le disait sur notre site, le média allemand Kicker a récemment annoncé que l'Olympique de Marseille avait en partie bouclé l'arrivée définitive de Leonardo Balerdi contre un chèque de 11 millions d'euros. Et non 14, montant de l'option d'achat. Problème, et c'est RMC qui donne une autre information, la direction du club phocéen vient tout juste de démentir un quelconque accord avec le Borussia Dortmund.

Un autre joueur prêté la saison dernière au club olympien pourrait rester sur les bords de Canebière. Il s'agit du latéral droit espagnol, Pol Lirola, qui est retourné à la Fiorentina après avoir éclaboussé son talent à l'OM. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le président phocéen, Pablo Longoria, serait désormais prêt à payer 12 millions d'euros pour recruter définitivement l'ancien joueur de Sassuolo, qui a toujours fait part de ses envies de rester à Marseille.

Reste désormais à savoir si cette offre sera accepté par la Viola, qui surveillerait Zeki Celik (LOSC) et Marcelo Weigandt (Boca Juniors) en cas de départ de Pol Lirola cet été.

Gazzetta : L'#OM revient à la charge pour Pol #Lirola et se dit prêt à dépenser les 12 millions d'euros de l'option d'achat (expirée). Gattuso serait contre et semble heureux d'avoir retrouvé le latéral. Discussion à prévoir entre les deux. pic.twitter.com/LnkFwTlKQ6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 15, 2021