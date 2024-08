OM Mercato : rebondissements pour Harit et Ounahi, la piste Fati relancée au Barça ?

De nouvelles annonces au sujet du mercato devraient tomber aujourd’hui à l’OM. Présent pour la présentation des recrues Ismaël Koné, Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg, Pablo Longoria en dira sans doute plus sur la dernière ligne droite du marché des transferts estival. Notamment sur Elye Wahi ? Dans cette opération, le temps semble jouer en faveur de l’OM.

« Lens n’est pas en position de négocier grand-chose vu leurs besoins très rapides de ventes, estime La Tribune Olympienne. Hors de question pour l’OM de surpayer Wahi cet été. Ce sera au tarif de l’OM ou ça ne se fera pas. » Toujours du côté des arrivées, Sport relance la piste menant à Ansu Fati : « Pourquoi pas des retrouvailles avec De Zerbi pour enflammer le Vélodrome ? »

Fati poussé vers la sortie à Barcelone

Revenu plein de bonnes intentions au FC Barcelone cet été, après un prêt d’un an à Brighton sous la houlette du coach italien, l’attaquant espagnol a été touché pendant la préparation et serait poussé vers la sortie au mercato. Surtout si Nico Williams signe finalement en Catalogne. Le journal espagnol fait savoir que Deco a demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un point de chute.

En plus de l’option d’un transfert sec, un prêt dans un club qui prendrait en charge une grosse partie de son salaire pourrait être étudié par l’état-major blaugrana. Dans le sens des départs, l’OM doit se pencher sur les cas Azzedine Ounahi et Amine Harit. La Tribune Olympienne indique qu’aucune offre n’a été formulée pour le premier, qui se remet toujours de sa blessure à la cheville il y a une dizaine de jours. Pour le second, il ne serait pas intéressé par un départ et souhaite s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

