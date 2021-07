OM - Mercato : réponse la semaine prochaine pour une cible de Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Mercredi dernier, Boca Juniors a repris la compétition après un mois et demi d'arrêt par un match nul à la Bombonera (0-0) contre l'Atlético Mineiro en 8es de finale de la Copa Libertadores. Un mauvais résultat qui s'explique par le fait que les Xeneizes n'avaient donc que deux rencontres amicales dans les jambes alors que les Brésiliens, eux, sont en plein milieu de leur championnat. Et ce alors que se disputait la Copa América sur leur sol ! Les joies de l'Amérique du Sud…

Le match retour contre l'Atlético est prévu mardi. Et a priori, Boca Juniors ne bougera pas concernant Cristiano Pavon avant cette date du 20 juillet. Pour rappel, l'OM propose un prêt avec option d'achat de 5 M€ pour l'attaquant. Mais les Bosteros préfèreraient un transfert sec car, le contrat de Pavon s'achevant en juin 2022, ils ne voudraient pas que le joueur se retrouve libre si les Marseillais ne lèvent pas la-dite option. Prochain épisode la semaine prochaine !

