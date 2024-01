Mercato : Reyna met un stop définitif à l'OM, il débarque dans son nouveau club !

Giovanni Reyna, fin du feuilleton ! Et l'issue n'est pas positive pour l'OM, qui le ciblait. Selon Sky, l'ailier de Dortmund est attendu ce mercredi à Nottingham. Il doit passer sa visite médicale avant d'être prêté au club anglais, avec une option d'achat estimée entre 15 et 20 M€.

Reyna privilégiait l'option anglaise et Jorge Mendes, son agent, aurait tout fait pour l'envoyer à Forest plutôt qu'à Marseille, lui qui est pourtant aussi l'agent de Gennaro Gattuso.

⬛️🟨 Yes, Gio #Reyna will fly to Nottingham today to pass his medical at Forest!



Total agreement with @BVB is done now ✔️



➡️ 6-months-loan

➡️ Option to buy of around €15-20m

➡️ Loan fee.



As always reported: Forest has been in the Pole Position! Jorge Mendes has made the… pic.twitter.com/mWNVf7DTeP