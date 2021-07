OM - Mercato : Ribéry, l'ultime folie de Longoria ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Au four et au moulin depuis un mois, Pablo Longoria fait rêver les supporters de l'OM avec ses recrues très prometteuses. Le plus fort, c'est que le président espagnol sait écouter les supporters quand des pistes déplaisent, on pense notamment aux anciens Parisiens Kévin Gameiro ou André Luiz. Que réserve-t-il pour la suite ? Une rumeur partie de France et passée par l'Italie annonce une grosse surprise.

L'information est toutefois à prendre avec des pincettes puisqu'elle émane du média sport.fr. Selon celui-ci, Longoria proposerait un contrat d'une saison plus une autre en option à… Franck Ribéry ! A 38 ans, l'ancien international est libre depuis la fin de son aventure à la Fiorentina. Il s'est dit ouvert à une ultime pige en Allemagne ou en Italie. Voudra-t-il revenir en France, dans un club qu'il a déjà connu pendant deux ans, de 2005 à 2007 ? Et l'OM a-t-il réellement les moyens de lui assurer son salaire habituel ?

DALLA FRANCIA, Pronto contratto OM per Ribery https://t.co/sStuXPtGLE — Firenzeviola.it (@firenzeviola_it) July 7, 2021