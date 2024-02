OM Mercato : Riolo voit un mal beaucoup plus profond que le cas Jonathan Clauss

Passé de cadre intouchable à joueur presque indésirable dans les dernières heures du Mercato, Jonathan Clauss (31 ans) a vécu des montagnes russes à l’OM ces dernières semaines. Une « affaire » que Daniel Riolo a encore du mal à comprendre comme il l’a expliqué dans l’After Foot :

« Toute cette histoire n’est pas claire. S’il est comme ils disent, dans ce cas-là tu ne dis pas « à l’entraînement je vois pourquoi c’est un international ». Et puis le dimanche il n’est pas titulaire. Mets-le sur le banc. Pour le prochain match, mets-le sur le banc et sors-le même du groupe. Si vraiment c’est le collectif qui prime, soyez cohérents jusqu’au bout et mettez-le en tribunes ».