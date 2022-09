Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

"L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la prolongation de son milieu de terrain pour deux saisons supplémentaires. Au club depuis 2019 et en fin de contrat en 2024, le joueur de 27 ans s’engage jusqu’en 2026 en faveur du club olympien", a annoncé le club phocéen dans un communiqué. 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿, 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗶𝗳 et 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝘁, notre milieu olympien aux 117 matchs prolonge son contrat avec le club jusqu’en 2026. ✍️



Félicitations @Valrongier28 💙 pic.twitter.com/uI60DiGWZv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2022

Pour résumer Valentin Rongier a prolongé ce mardi son contrat avec l'Olympique de Marseille de deux saisons supplémentaires. Le milieu de terrain français est désormais lié avec le club phocéen jusqu'en juin 2026.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life