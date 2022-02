Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Poussé vers la sortie cet hiver, Alvaro Gonzalez s'est finalement accroché à l'OM. Un choix que l'Espagnol semble déjà regretté, lui qui fait banquette sur décision de Jorge Sampaoli. Dans les colonnes d'AS, l'ex-défenseur de Villarreal a vidé son sac. « Ce que je vis maintenant est footballistiquement mauvais parce que l'entraîneur, enfin le club, a pris des décisions alors qu'il m'avait renouvelé il y a cinq mois. Je ne voulais pas bouger, bien sûr. Les gens de la ville m'aiment, me traitent bien et je suis super heureux, mais à la fin, on est là pour jouer et si je ne joue pas, je ne peux pas être bien. Je ne vis pas la meilleure période de ma carrière », a confié Alvaro.

Alvaro dénonce le changement de visage de sa direction

Et le rugueux défenseur ne comprend pas tout à son traitement et pointe l'ingratitude du club : « Je ne sais pas de quoi je suis victime. Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont renouvelé et à partir de là, les problèmes ont commencé. J'ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu'ils puissent signer un joueur ici (Amine Harit, NDLR) et même si cela m'a fait mal, je l'ai fait parce que je suis le troisième capitaine de l'équipe et j'ai compris que je devais faire ces choses pour le club et pour mes coéquipiers. J'ai tout fait pour que tous ceux qui étaient là puissent être inscrits. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j'ai tout donné pour le club (…) Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte ».

Alvaro Gonzalez est également revenu sur son refus de plusieurs challenges en janvier... dont l'ASSE, Bordeaux ou encore Valence : « Aller là-bas n'est pas la même chose que d'aller dans des équipes qui vont bien, ces équipes n'ont pas besoin de changer. Je leur ai dit d'attendre jusqu'en juin, qui est un marché plus long et dans lequel plus d'options se présentent ».

🇪🇸 Alvaro vit très mal sa situation. https://t.co/L8KkdifmEz — RMC Sport (@RMCsport) February 12, 2022