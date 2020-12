OM – Mercato : salaire, kilos... Monza a déjà changé la vie de Mario Balotelli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Libre de tout contrat après une saison décevante à Brescia suite à son départ de l'OM à l'été 2019, Mario Balotelli (30 ans) va débuter ce mercredi en Serie B italienne avec son nouveau club, Monza, opposé au leader, la Salernitana. Un Balotelli qui n'a plus joué depuis neuf mois et qui a mis les bouchées doubles pour retrouver une condition physique digne de ce nom.

Selon le Corriere della Sera, l'attaquant a perdu 5 kilos depuis qu'il a intégré le club italien, il y a vingt jours. Le média indique que Super Mario va percevoir à Monza un salaire de 220 000 € annuels, lui qui gagnait la même somme en quinze jours lorsqu'il évoluait à Liverpool il y a quelques années !

First call-up for Mario Balotelli 🔥⚽️🔝



Ready for tomorrow's game against @ussalernitana1919official live at 4pm