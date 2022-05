OM - Mercato : Saliba émet un bémol à un avenir à Marseille

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Prêté sans option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, William Saliba ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Lorient, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, le défenseur central français a été interrogé à ce sujet.

"Cela ne dépend pas seulement que de moi"

"C'est sûr que moi je suis heureux ici, je ne l'ai jamais caché. Je l'ai toujours dit : si je dois revenir ici, c'est avec grand plaisir. Mais après, je ne peux pas me prononcer sur mon avenir car on ne sait pas. Cela ne dépend pas seulement que de moi. On verra après la fin de la saison car le plus important reste la qualification en Ligue des Champions avant mon avenir", a répondu l'ancien Vert devant la presse.

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #FCLOM🎙



𝙒𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙢 𝙎𝙖𝙡𝙞𝙗𝙖 🇫🇷 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 6, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur