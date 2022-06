OM – Mercato : Saliba clarifie sa position sur son avenir et ouvre la porte … à Arsenal

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que l'OM se démène justement pour tenter de le conserver encore la saison prochaine, William Saliba a profité de son passage à Téléfoot ce dimanche matin pour s'exprimer sur sa saison et son avenir.

Encore sous contrat jusqu'en 2024 avec Arsenal, qui souhaite désormais le prolonger, l'ancien Stéphanois ouvre la porte à un avenir... Avec les Gunners :

« J'appartiens à Arsenal. Il me reste encore deux ans de contrat. Je ferais la reprise avec Arsenal. J'ai encore joué 0 match et j'ai quand même envie de montrer mon vrai visage à ce grand club et à ces supporters. Cela ne dépend pas que de moi mais, dans tous les cas, ce serait dommage de partir comme ça... »

"J'appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serais à la reprise avec Arsenal. J'ai fait zéro match et j'ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d'avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club."



Saliba sur son avenir @JulienMaynard pic.twitter.com/PpkmH8k1Va