OM - Mercato : Saliba réagit aux dernières rumeurs sur son avenir

En six mois à peine, William Saliba est devenu l'un des chouchous des supporters de l'OM. Il a seulement 20 ans mais tout d'un grand. Et tout le monde à Marseille aimerait le voir rester au-delà de son prêt pour la saison. Seulement, Arsenal a conscience du potentiel de l'ancien Stéphanois et ne compte pas le laisser partir. Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce soir, le joueur a évidemment été interrogé sur son avenir. Et il a préféré botter en touche...

« La seule chose que je peux dire, c’est que je suis heureux à Marseille. J’aime la ville, le club, les supporters, l’équipe… Tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans six mois. L’année dernière, quand j’étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerai à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football... Je n’ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt. »