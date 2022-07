OM - Mercato : Saliba toujours visé, un finaliste du Mondial 2018 en plan B ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ce mardi, lors de la conférence de presse de présentation d'Igor Tudor, le président de l'OM, Pablo Longoria, a fait part de son intention de recruter entre 5 et 8 joueurs, lui qui veut doubler tous les postes pour la saison à venir. Cela impliquerait visiblement un défenseur central, bien qu'il y ait toujours Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez dans l'équipe, rejoints par Isaak Touré et Samuel Gigot.

Selon Foot Mercato, l'OM aurait toujours l'espoir de faire revenir William Saliba, d'une façon (prêt) ou d'une autre (transfert définitif), quand bien même Arsenal a enfin l'intention de lui donner sa chance. Mais si jamais ce plan A ne pouvait aller au bout, Longoria aurait un compatriote de Tudor dans le viseur. Il lorgnerait en effet, selon TMW et Sport Mediaset, Domagoj Vida. A 33 ans, le Croate est libre de tout contrat après son aventure au Besiktas. Lui qui avait affronté les Bleus en finale de la Coupe du monde 2018 serait également dans le viseur de Monza et de la Sampdoria. Il peut également jouer latéral droit, autre poste pour lequel Longoria prospecte...

L'OM surveille Domagoj Vida !https://t.co/z2EyXE9vbQ — Foot Mercato (@footmercato) July 5, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

