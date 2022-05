OM - Mercato : Sampaoli a 4 priorités cet été, McCourt met déjà son grain de sel

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

En partant du principe que l’OM ne sera pas interdit de recrutement par le TAS dans l’affaire Pape Gueye, le mercato n’aura pas les mêmes moyens si le club phocéen se qualifie pour la lucrative Ligue des champions (35 à 50 M€ assurés rien que pour la phase de groupes) ou la moins généreuse Ligue Europa. Une troisième place de Ligue 1 et ses deux tours préliminaires de C1 au cœur de l’été placeraient aussi Pablo Longoria dans une situation plus inconfortable.

Dans tous les scénarios, l’OM s’activera d’abord sur les postes prioritaires. Selon L'Équipe, la défense centrale en fait partie et doublement, alors que le profil du jeune Havrais Isaak Touré (19 ans) plaît. Malgré l’arrivée prévue de Samuel Gigot (28 ans) du Spartak Moscou, il faudra à la fois compenser le départ certain d’Alvaro Gonzalez et anticiper ceux, peut-être, de William Saliba ou de Duje Caleta-Car.

« En tout cas, Longoria ne se privera pas de réaliser deux ou trois ventes si des offres intéressantes arrivent, à la fois pour régénérer l’effectif mais aussi pour satisfaire son patron, Frank McCourt, qui lui a fixé cet objectif, estime le quotidien sportif. Dans les départs à combler le plus rapidement possible figureront aussi ceux de Boubacar Kamara et d’Amine Harit qui ne sera sûrement pas conservé. L’OM cherchera donc un milieu, ou peut-être un latéral et un joueur offensif. »

Bastien Aubert

Rédacteur