OM - Mercato : Sampaoli a déjà identifié le successeur de Milik !

Jorge Sampaoli ne s’est pas caché derrière son petit doigt hier en conférence de presse. A l’heure de dresser un premier bilan de son arrivée à l’OM, le technicien argentin n’a pas été tendre avec le niveau technique global de ses troupes.

« Le niveau de technique de l'équipe par rapport à ses besoins, c'est-à-dire un fonctionnement collectif, est encore un peu déséquilibré, a-t-il soufflé devant les médias. Certains joueurs, assurément, sont compatibles. Après, sur la technique pour le collectif, on est un peu déséquilibré. On doit travailler sur ça. »

Jesus aurait un bon de sortie à hauteur de 10 M€

En plus de travailler sur ce point précis, le coach de l’OM a activé une première piste pour relever le niveau : Igor Jesus (20 ans). Selon Jeunes Fotteux, Sampaoli serait très intéressé par le profil de l’attaquant brésilien, qui a inscrit 11 et délivré 11 passes décisives en 22 matchs cette saison au FC Shabab Al-Ahli Dubaï. Everton et Galatasaray surveillent la situation du joueur, qui peut évoluer en avant-centre et en ailier gauche. Estimé à 4,5 M€ par la plateforme Transfermarkt, Jesus aurait un bon de sortie à hauteur de 10 M€.