Konrad De la Fuente le Supersub. L’américain formé à la Masia qui a brillé dès la 2ème minute face à Saint-Etienne en amical, ne devrait pas souvent avoir l’occasion de se montrer efficace en tant que titulaire cette saison.

Konrad de la Fuente préféré sur le banc ?

De part ses qualités de vitesse, et la présence de nombreux joueurs offensifs cette saison (Radojnic, Luis Henrique et Under), la Provence rapporte dans son édition du jour que Jorge Sampaoli souhaiterait faire de Konrad de la Fuente un supersub, autrement dit un joker de luxe, prêt à faire la différence en sortie de banc. Le technicien argentin sait qu’il pourra s’appuyer sur la vitesse de l’ancien du Barça pour venir débloquer des situations en fin de match et jouer sur la fatigue physique qu’un joueur tel que Milik est capable d’installer. Réponse dans les toutes prochaines semaines avec la reprise du championnat, alors que l’OM se déplace à Montpellier ce dimanche pour la première journée.

📹 L'enchaînement de toute beauté de @konradjr pour ouvrir le score 🔥 #OMASSE pic.twitter.com/ZwFl3wSYPn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021