OM - Mercato : Sampaoli a eu le coup de foudre pour ces 3 joueurs low cost !

Jorge Sampaoli travaille en silence. Plutôt du genre bruyant sur un banc de touche, l’entraîneur de l’OM sait aussi faire preuve de plus de discrétion quand il oeuvre en coulisses au sujet notamment de son effectif de la saison prochaine. En plus de compter sur un mercato où Pablo Longoria devrait se montrer particulièrement malin et actif, Sampaoli a ainsi déjà fait le tour des jeunes du club sur qui aimerait compter à l’avenir.

Conseillé en ce sens par Pancho Abardonado, le coach de l’OM aurait ainsi craqué sur trois joueurs prometteurs. Selon le compte Treize13, il s’agit d’Aaron Kamardin, Cheick Souaré auquel L’Équipe a rajouté récemment Hugo Dupont (18 ans).

Kamardin déjà tenu en haute estime par Zubizarreta

Capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense, le latéral a tapé dans l’oeil de Sampaoli mais aussi d’André Villas-Boas avant lui. Au sujet de Kamardin, on apprend également qu’Andoni Zubizarreta le considérait déjà meilleur que Lucas Perrin dans l’axe lorsqu’il était encore le directeur sportif de l’OM.