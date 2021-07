OM - Mercato : Sampaoli a tranché pour Ben Arfa, les dessous de l’histoire sont savoureux

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM reste un club qui fait rêver. Prenez Hatem Ben Arfa (34 ans), libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux cet été. Déjà passé dans les rangs du club phocéen sous la houlette d’Eric Gerets, l’ancien milieu offensif des Girondins de Bordeaux fait le forcing pour y revenir la saison prochaine.

Comme l’a révélé L’Équipe hier, le contact a ainsi bien été établi avec Jorge Sampaoli début juin. Cela s’arrêtera là : le coach de l’OM n’a pas voulu donner suite par respect pour Pablo Longoria. Foot Mercato confirme l’information de Thomas Bonnavent, qui en a profité pour dévoiler les dessous croustillants de l’opération.

« Ben Arfa ne viendra pas à l'OM ! L'entretien HBA - Sampaoli a bien eu lien le 4 juin dernier. Rendez-vous à distance (visio) d'une vingtaine de minutes à la demande de Ben Arfa ! Sampaoli a accepté de rencontrer le joueur par respect et affection pour le joueur. Refus de Sampaoli car l'effectif était déjà choisi et dessiné par Sampaoli, assure le journaliste du WFC sur Twitter. Il a juste voulu échanger avec le joueur par respect chose que JS ne fait que très rarement. Aucun contrat envisagé. Sampaoli ne veut pas trahir la confiance de Longoria et ne fera jamais de demande sans avoir l'accord de son président. L'idée de cette transaction provient du joueur et non pas de Sampaoli. Ben Arfa déçu que l'opération n'aboutisse pas car très optimiste avant la rencontre. Mais la venue de Ben Arfa encore plus un mois après le seul entretien entre le joueur et le coach de l'OM n'est pas à l'ordre de ce mercato. »

🔵⚪️INFO OM : Ben Arfa ne viendra pas à l'OM !



L'entretien HBA - Sampaoli a bien eu lien le 4 juin dernier. Rendez-vous à distance (visio) d'une vingtaine de minutes à la demande de Ben Arfa ! Sampaoli a accepté de rencontrer le joueur par respect et affection pour le joueur. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) July 6, 2021