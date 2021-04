OM – Mercato : Sampaoli adresse un gros rappel à Frank McCourt

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jorge Sampaoli n'est pas le genre de coach à se cacher. Questionné sur le futur Mercato de l'OM, l'Argentin a reconnu qu'il ferait avec les possibilités du club et n'aurait pas d'exigences folles. « Avec le président on ne parle pas des moyens pour la saison suivante, on parle des besoins du club et de comment les combler. La partie économique dépendra du président. Si on n'a pas les moyens économiques, il faudra être créatifs pour être compétitifs autrement. Mais l'idée est de jouer avec des joueurs de qualité et de recruter avec nos moyens (...) On n'aura pas le budget des grands clubs, mais l'idée est de recruter une bonne équipe avec nos moyens ».

« Si on n'y met pas les moyens, le projet va échouer »

Lancé sur l'ambition démesurée de Frank McCourt de remporter la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli ne s'est pas caché : « Ce qui m'a séduit pour venir ici à l'OM, c'est son histoire, rêver de pouvoir revenir à l'image que j'ai de ce club (...) Si l'idée est d'être en deçà de notre histoire, ça va être compliqué d'atteindre un objectif qui est souhaité par tout le monde et les supporters. On va devoir avancer tous progressivement et collectivement vers ces objectifs ». Pour autant, l'ancien coach de l'Atletico Mineiro a rapelé une vérité immuable à son patron : « Il est certain que si on n'y met pas les moyens, le projet va échouer ».