OM - Mercato : Sampaoli désigne le nouveau joueur bankable de son effectif !

Si l'OM a besoin d'argent aux vues de sa situation économique précaire, une qualification en Ligue des Champions et l'argent de CVC ne suffiront en effet pas à combler le gouffre économique creusé sur les derniers Mercatos et Frank McCourt sait déjà qu'il devra remettre au pot l'été prochain. Une situation qui pourrait finir par lasser le Bostonien.

« Dieng ? Il sera très convoité lors des prochains Mercatos »

L'une des solutions pour l'OM serait de réaliser quelques grosses ventes et d'éviter de laisser partir gratuitement - ou pour quelques euros - les promesses du cru (Kamara, Lopez, etc.). Dans cette optique, l'évolution de Bamba Dieng, qui s'impose petit à petit à Marseille et en sélection du Sénégal, est intéressante à suivre.

Jorge Sampaoli, qui l'a retenu par le col l'hiver dernier, en est persuadé : le petit chouchou de Sadio Mané avec les Lions de la Terenga fera de grandes choses et rapportera gros : « Bamba est un bon joueur, qui peut opérer comme ailier, seconde pointe, avant-centre... Je place beaucoup de confiance en lui. On a demandé à ce qu'il ne soit pas vendu en janvier et il sera très convoité lors des prochains mercatos. C'est un grand potentiel pour le futur ».

Bamba Dieng le joueur bankable de l'OM ? Si l'OM va sans doute être contraint de vendre pour dégager des liquidités à l'avenir, Bamba Dieng est sans doute en train de s'imposer comme sa plus sûre valeur d'avenir. Même Jorge Sampaoli l'a reconnu face aux médias.

