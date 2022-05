OM - Mercato : Sampaoli bientôt prolongé, Longoria lui offre ses deux premières recrues !

Zapping But! Football Club OM : Peut-on chasser les fantômes de 1999 et 2018 ?

Non, Pablo Longoria ne travaille pas sur la succession de Jorge Sampaoli. Ce week-end, une étrange rumeur a relancé l’intérêt du président à l’égard de Marcelino avant même la débâcle lors de l’Olympico (0-3). Selon L’Équipe, c’est même tout l’inverse qui pourrait se produire dans les prochaines semaines puisque le président de l’OM entend prolonger le technicien argentin depuis le mois de février.

« Pablo se veut un homme de projet, une prolongation de Sampaoli est synonyme pour lui de stabilité et de continuité, quelle que soit la place finale au classement, confie-t-on dans l’entourage du dirigeant espagnol. Et il ne souhaite pas une prochaine saison polluée par d’interminables spéculations sur la fin de contrat du coach. » Les échanges se sont multipliés ces dernières semaines et ont donné lieu à plusieurs rendez-vous. Avec les conseillers de l’Argentin mais aussi, preuve de la nature et de l’avancée des négociations, avec l’un des avocats français du technicien.

La durée de la potentielle prolongation n’a pas filtré mais Longoria entend « sécuriser » le futur de son technicien pour plus de deux ans. Longoria se veut optimiste sur la finalisation de l’opération dans les prochaines semaines. Pour e faire, deux renforts seraient déjà proches de l’OM. Selon RMC Sport, Mohamed Ali Cho (Angers, 18 ans) pourrait être la première recrue estivale, suivie de près par le jeune stoppeur Isaak Touré (Le havre, 19 ans), qui a assisté à l’Olympico dimanche soir au Vélodrome.

