OM - Mercato : Sampaoli contraint par Longoria de titulariser un joueur ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La titularisation de Duje Caleta-Car dimanche dernier à Lille (0-2) a surpris. Le Croate n'est pas apprécié par Jorge Sampaoli et ses dernières sorties sont été catastrophiques. Pourquoi l'avoir aligné dans un match aussi important ? C'est la question que beaucoup se posent. Le journaliste de RMC Florent Germain pense qu'il pourrait s'agit d'une "forte suggestion" de Pablo Longoria pour mettre DCC en évidence dans le but de le vendre en janvier…

« Caleta-Car a sa place dans les boulets. Son retour était inattendu. Dimanche, je me suis pris une claque quand j’ai vu la compo à Lille. J’avais du mal à comprendre la tactique de Sampaoli. Pour Caleta-Car, ça a été une surprise, je ne comprends pas la gestion. Peut-être qu’il avait fait une bonne semaine d’entraînements. Peut-être que l’OM le met en vitrine pour pouvoir le vendre l’hiver prochain. Je commence d’ailleurs à croire à cette hypothèse. C’est la seule qui est plausible. Car il tire la tronche, il n’est pas heureux, il n’est pas impliqué. Il a mal vécu le mercato estival. En plus, Sampaoli n’aime pas son profil, car il est lent, il est long dans la relance. Et là, d’un coup, Sampaoli met Caleta-Car sur un match très important à Lille. Cette défaite plombe la trêve internationale… Quitte à faire tourner l’effectif, pourquoi ne pas mettre Alvaro, qui avait été bon contre Galatasaray ? Caleta-Car, c’est un mystère. Et le fait que Sampaoli l’a sorti rapidement, c’était un terrible aveu d’échec… »