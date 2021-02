OM - Mercato : Sampaoli, des étincelles en vue avec Longoria... et Campos ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Emmanuel Petit estime que Jacques-Henri Eyraud veut miser sur Jorge Sampaoli pour s’assurer la paix sociale avec les supporters de l’OM. Si l’idée du champion du monde 1998 a du sens, on serait tout de même tenté de préciser que cette stratégie a un risque liée directement à la personnalité volcanique de l’entraîneur argentin.

Papa pour la quatrième fois d’un petit Beto cette semaine, l’homme de 60 ans pourrait en effet coller aux souhaits des fans de l’OM mais sans doute un peu moins à ceux de ses décideurs en interne. Si Pablo Longoria mise sur lui et le connaît grâce à ses contacts au Séville FC, il sait aussi que Sampaoli est difficilement gérable au quotidien.

« On a surtout vu un coach imprévisible, instable, sans équilibre émotionnel »

« Compte tenu de sa réputation et de l'investissement consenti, il aurait dû faire mieux à l’Atlético Mineiro, regrette dans L’Équipe Frederico Bolivar, manager sportif et proche du club de Belo Horizonte. On n'a pas vu sa "patte". On a surtout vu un coach imprévisible, instable, sans équilibre émotionnel. »

Sampaoli réclame sans cesse des renforts !

Si l’ancien sélectionneur de l’Argentine adore miser sur l’attaque, ses errances en défense coûtent trop cher. Tout comme le fait de réclamer beaucoup trop de recrues en période de mercato. « Son bilan est indéfendable, tacle André Rocha, du portail UOL. Son équipe a stagné, voire régressé. En plus, il complique tout, vit dans sa bulle et demande des renforts en permanence. » Si Luis Campos, qui va éclaircir son avenir d’ici à jeudi soir, doit travailler avec lui à l’OM, cela pourrait donner lieu à quelques frictions.