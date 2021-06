OM - Mercato : Sampaoli donne son feu vert pour cette piste inattendue

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

C'est l'une des informations les plus farfelues depuis l'ouverture du marché des transferts ! A la recherche d'un défenseur central pour renforcer son arrière-garde, l'Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de David Luiz, et ce malgré son passé d'ancien du PSG et ces dernières saisons très décevantes d'un point de vue sportif. Si l'information semblait peu crédible à sa sortie, cette dernière prendrait de plus en plus de l'ampleur ces dernières heures.

Et pour cause, La Provence, très bien informé sur le club marseillais, a en effet confirmé l'intérêt de l'OM pour l'international brésilien. Le quotidien tricolore rajoute même que Jorge Sampaoli apprécie le profil du défenseur et que ce dernier serait particulièrement ravi de travailler avec le coach argentin. Enfin, La Provence indique également qu'un premier contact a été établi entre les parties. Et si David Luiz était la grosse surprise du mercato olympien ?

Les dirigeants olympiens travaillent sur la possibilité d’enrôler le défenseur brésilien, en fin de contrat à Arsenal#OM #TeamOM #MercatOM https://t.co/2jXKlAhFao — La Provence OM (@OMLaProvence) June 12, 2021