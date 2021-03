OM - Mercato : Sampaoli est poussé à un ménage monumental cet été !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Avec l'arrivée sur le banc de l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, une nouvelle ère va pouvoir débuter à l'Olympique de Marseille. Alors que le propriétaire américain Frank McCourt a fait un grand ménage à la tête du club olympien, Mathieu Valbuena demande le départ de la quasi-totalité de l'effectif.

"80% de l'effectif de l'OM doit partir"

"80% de l’effectif doit partir. Aujourd’hui, il y a Pape Gueye, Álvaro González, le petit Boubacar Kamara et Steve Mandanda. Le reste, out. Il vaut mieux payer, pour ceux qui sont encore sous contrat, et t’en débarrasser. Il faut repartir sur d’autres choses. (…) Si on veut du renouveau à Marseille, ça passe par du renouveau", a fustigé l'ancien joueur marseillais dans l'émission Top of the Foot sur RMC Sport au lendemain de l’élimination de l'OM face à Canet-en-Roussilon (2-1) en 16es de finale de la Coupe de France.