OM - Mercato : Sampaoli et son staff ont déjà planché sur des premières recrues !

Jorge Sampaoli à l’OM, ce n’est plus qu’une question de temps. Comme déjà évoqué, les deux parties sont déjà tombés d’accord sur un accord total et le technicien argentin a annoncé son départ de l’Atlético Mineiro après son dernier match jeudi contre Palmeiras. Tout devrait donc se décanter en fin de semaine.

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que si Sampaoli arrive au mieux ce vendredi, il pourrait diriger sa première rencontre officielle en 16es de finale de Coupe de France contre Le Canet (N2) le dimanche 7 mars. Sur les sites officiels du gouvernement français, il est en effet stipulé que tous les voyageurs venant du Brésil doivent respecter un isolement de sept jours. « Un règlement a toujours des exceptions », indique-t-on du côté de l’OM même si la prudence reste de mise après l’antécédent Olivier Ntcham...

Eyraud à la manoeuvre avec Sampaoli

« Sampaoli et ses hommes ont commencé à étudier l’effectif, les postes pouvant être améliorés et les deux derniers matches des Olympiens, contre Nice (3-2) et à Nantes (1-1) », explique le quotidien sportif. On apprend par ailleurs que les discussions avec le clan Sampaoli ont commencé il y a quelques semaines avec Pablo Longoria puis se sont poursuivies avec Jacques-Henri Eyraud. Les deux hommes pensent qu’il est l’entraîneur idoine et c’est le message qu’ils lui ont fait passer directement au téléphone.