OM - Mercato : Sampaoli, l’affront de trop pour Milik ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il y a sans conteste de la friture sur la ligne entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik. En atteste la mise au banc de l’attaquant polonais hier soir à Metz, où son entrée s’est ponctuée par un but magnifique et une victoire de l’OM en Lorraine (2-1). « Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot, a-t-il lancé au micro de Prime Video au coup de sifflet final. C’est tout ce qui importe. »

Sampaoli a tenté de le caresser dans le sens du poil en conférence de presse, tout en restant ferme sur ses principes. « Je ne peux pas expliquer ce qu’il ne comprend pas, a-t-il soufflé. Je suis très content de son but, un but exceptionnel marqué par un joueur de très grande qualité. Les joueurs comme lui, je les qualifie “d’absolus”. Ils ont cette capacité à décider du sort des matches, surtout quand c’est serré comme cela. Je suis content pour lui, mais surtout pour l’équipe, car ce qui me préoccupe avant tout, c’est l’OM et pas le cas particulier de tel ou tel joueur. »

Si le technicien argentin a tenté de rassurer Milik, plutôt maladroitement, il n’empêche que ce dernier n’a pas signé à l’OM pour cirer le banc. Au point qu’un départ au mercato estival pourrait-il déjà germer dans un coin de sa tête ? « Samapoli ne s’embarrasse ni de ses buts ni de son statut, glisse L’Équipe. Ça pourrait être un problème si Milik ne gardait pas la rage de marquer, à la fois pour contredire les choix de son coach et aussi pour garder la cote à quelques mois du mercato estival, où la question d’un départ se posera sûrement. Entre les deux hommes, l’incompréhension est totale. Ça n’augure rien de bon pour la suite de leur collaboration. »

L’OM s’impose 2-1 dans la difficulté à Metz grâce à Arkadiusz Milik ! 4 points d’avance sur le troisième du championnat ! Prochain match jeudi en Conference League. #TeamOM pic.twitter.com/aaVSBeX471 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 13, 2022