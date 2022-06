OM - Mercato : Sampaoli ne lâcherait pas l'affaire pour Sanchez !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis presque un an et demi qu'il est arrivé à Marseille, Jorge Sampaoli réclame à Pablo Longoria le recrutement d'Alexis Sanchez. Jusqu'à présent, l'Inter Milan ne voulait pas lâcher son attaquant de 33 ans. Mais cet été, la donne a changé. Les Nerazzurri doivent le vendre lui et Arturo Vidal (autre volonté de Sampaoli) afin de pouvoir recruter Paulo Dybala et de faire revenir Romelu Lukaku.

L'OM semblait être passé à autre chose mais selon le média chilien TNT Sports, il n'en serait rien ! Sampaoli réclamerait toujours à Longoria de faire venir le joueur avec lequel il a travaillé en sélection du Chili, remportant notamment la Copa América 2015. D'après TNT, Sanchez aurait également une offre très généreuse de Galatasaray mais l'absence de participation à la Champions League ne plaide pas en faveur des Turcs. Pour Marseille, le problème se situe au niveau du salaire. Sanchez, à qui il reste un an à l'Inter, touche 6 M€ en Lombardie. Beaucoup trop pour l'OM. Il faudra que le Nino Maravilla fasse des efforts pour retrouver son ancien coach !

😲⚽🇨🇱 Un viejo conocido busca otra vez a Alexis Sánchez: Jorge Sampaoli



- En el pasado, el ex DT de la Roja ya preguntó por el tocopillano.

- La necesidad del Inter y la opción de jugar Champions puede seducir al chileno.



➡️ https://t.co/EHMgXcWnBV pic.twitter.com/6YYdI8BGhB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 15, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur