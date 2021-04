OM - Mercato : Sampaoli peut déjà compter sur un attaquant la saison prochaine

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il y a quelques semaines, le phénomène attendu avait complètement disparu des radars. Boudé, et surtout mis de côté, par son ancien entraîneur, André Villas-Boas. Pas vraiment de quoi favoriser l'adaptation de Luis Henrique, débarqué de son Brésil natal à 18 ans, et annoncé à l'OM comme un futur grand par Pablo Longoria.

Heureusement pour lui, Jorge Sampaoli a depuis pris place sur le banc de touche. Et accorde sa confiance au jeune attaquant, lui donnant la possibilité de rentrer en cours de match. Transformé, Luis Henrique ? Peut-être pas. Mais une certitude l'habite déjà.

"C'était très difficile pour moi au début car je n'étais jamais parti de mon pays. L'OM m'a beaucoup aidé dans mes démarches. Je me suis amélioré. Maintenant, je suis plus à l'aise, j'arrive à communiquer avec tout le monde, à dribbler, à travailler. Je m'adapte de mieux en mieux. Je suis mes rêves. Je suis arrivé à Marseille avec beaucoup de joie et de courage parce que c'était mon premier club en Europe. Je suis motivé pour gagner, pour gagner des matchs. Je veux rester à Marseille, c'est évident."