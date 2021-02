OM - Mercato : Sampaoli piste un pitbull et ancien lieutenant de Messi !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jorge Sampaoli doit encore s’entendre sur quelques détails avant de poser ses valises à l’OM. Son arrivée n’est pas remise en cause et pourrait même s’accélérer dès le lendemain de son dernier match à la tête de l’Atlético Mineiro jeudi contre Palmeiras.

En attendant, l’ancien sélectionneur de l’Argentine et son staff planchent déjà sur les contours de l’effectif de l’OM. Avec forcément des ajustements à apporter au mercato estival. Une première rumeur est arrivée ce mercredi. Selon Calcio Mercato, Sampaoli lorgnerait Arturo Vidal. Passé dans les rangs du FC Barcelone, l’ancien lieutenant de Lionel Messi a rejoint l’Inter Milan sur la demande d’Antonio Conte l’été dernier.

Vidal déjà secoué par Conte à l'Inter Milan

Estimé à 8 millions d’euros, avec un contrat s’étirant jusqu’en juin 2022, le milieu de 33 ans perçoit 6,5M€ par an et a déjà côtoyé le technicien argentin lorsque ce dernier était aux commandes de la sélection chilienne. Toujours aussi guerrier sur le terrain, Vidal a perdu de sa superbe (1 but, 2 passes décisives). Il a déjà été recadré par Conte cette saison et était par exemple remplaçant dimanche lors du derby lombard contre l’AC Milan. Il a remplacé Nicolo Barella en fin de match (86e).