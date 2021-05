OM – Mercato : Sampaoli poursuit son coup de balai... avec une idée derrière la tête

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

A l'OM depuis quelques semaines, Jorge Sampaoli commence à avoir une idée plus précise de son effectif et des joueurs qu'il souhaite ou non pour mener sa reconstruction. Petit à petit, l'Argentin fait le ménage.

Valère Germain et Yohan Pelé ne seront pas prolongés à l'issue de leur contrat en juin. Même chose pour Christopher Rocchia. Jordan Amavi fera partie du projet contrairement à Florian Thauvin, qui va rejoindre les Tigres de Monterrey. Hiroki Sakai devrait retourner au Japon. Quant à Yuto Nagatomo (34 ans), en fin de contrat en juin également, il ne sera pas renouvellé en juin selon la Provence.

Marseille a besoin de places hors UE

Le fait que les deux internationaux nippons ne soient pas retenus n'a rien à voir avec le hasard. En effet, Jorge Sampaoli et son président Pablo Longoria se sont entendus pour libérer des places d'extra-communautaires. Désireux de se tourner vers l'Amérique du Sud (Sebastian Villa, Thiago Almada) pour son marché, l'OM doit au préalable ouvrir des places. Le sacrifice des latéraux asiatiques est donc nécessaire...