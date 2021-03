OM - Mercato : Sampaoli prêt à faire une croix sur un taulier !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A 31 ans, Alvaro Gonzalez est devenu l'une des rares valeurs sûres de l'OM et l'un des joueurs les plus appréciés des supporters marseillais, pour sa régularité et sa combativité. Mais le doute plane sur les desseins de Jorge Sampaoli à son sujet. Le défenseur espagnol a été remplacé à plusieurs reprises en fin de rencontres depuis que l'Argentin est sur le banc. Pas anodin, selon Le Quotidien du Sport.

Pas assez technique, Alvaro ?

Le média croit savoir que Sampaoli ne compte pas sur l'ancien joueur de Villarreal pour des raisons techniques et tactiques. Alvaro n'aurait pas une assez bonne relance selon son nouvel entraîneur. Cherchant des joueurs plus techniques, capables de relancer proprement, Sampaoli serait plus convaincu par un joueur du profil de Leonardo Balerdi... A suivre...