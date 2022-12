OM – Mercato : Sampaoli prêt à jouer un mauvais tour à l'OGC Nice !

Selon Mundo Deportivo, Kasper Dolberg, prêté par le Gym du côté du FC Séville, n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli pour la deuxième partie de saison. A l'initiative de l'ancien coach de l'OM, les dirigeants andalous souhaiteraient se séparer de l'international danois dès cet hiver et le renvoyer sur la Côte d'Azur... A suivre...

Depuis son transfert et sa première année plus que correcte à #OGCNice #Dolberg, et totalement en perdition. Entre diabète, covid à multiples reprises, vol de montre et performances en dessous de son talent c'est vraiment triste pour lui sportivement et événement c'est dur. https://t.co/8HBsEFG0KP