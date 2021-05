OM - Mercato : Sampaoli proche de perdre un compatriote ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Ça devrait bouger à l'OM au cours des prochaines semaines. Et si il est une évidence que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli multiplient les pistes, et notamment en Amérique du Sud, il est également acquis que le club phocéen va devoir faire des efforts financiers et baisser son imposante masse salariale.

Plusieurs départs auront donc lieu. Et il n'est pas exclu que Dario Benedetto en fasse partie. L'attaquant argentin, qui n'a jamais convaincu à Marseille, aurait des touches avec un club espagnol. C'est le bien renseigné Ignazio Genuardi qui le dit sur Twitter, reprenant à son compte les informations de Tuttomercatoweb.

"Selon TuttoMercatoWeb, Elcheaurait trouvé un accord avec Benedetto. En cas de maintien en Liga, la formation espagnole devrait prochainement lancer des négociations avec Marseille, l’Argentin étant barré par Milik."