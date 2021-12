OM - Mercato : Sampaoli remet la pression, deux pistes se dégagent déjà pour janvier !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jorge Sampaoli n’en démord pas. S’il ne compte pas jouer les pleureuses de service, l’entraîneur de l’OM souhaite réorganiser son effectif au mercato hivernal. Déjà pressant sur le sujet la semaine dernière, il a remis un petit coup de pression à ses dirigeants pas plus tard qu’hier.

« J’en parle tous les jours avec le président et le propriétaire. On a fait un effectif quasiment neuf, mais qui est aussi un effectif limité. On parle de cette possibilité de pouvoir recruter, a expliqué Sampaoli en conférence de presse. Plus que mes envies, c’est quelque chose qui est lié à la réalité du club. Le président et le propriétaire du club sauront mieux que moi. Moi je suis limité, ce n’est pas à moi de prendre ces décisions. »

Un latéral droit et un stoppeur en priorité

Le coach de l’OM a notamment indiqué qu’il manquait de solutions en latéraux. « On a besoin de latéraux plus défensifs, on manque de latéraux naturels à ces deux postes. Pol Lirola est meilleur selon nous un cran plus haut, Valentin Rongier est meilleur dans l’axe », a-t-il poursuivi.

En plus d’un latéral droit, donc, L’Équipe ajoute dans son édition du jour que l’entraîneur argentin de l’OM n’est pas convaincu par Leonardo Balerdi (trop irrégulier) ou Duje Caleta-Car (relancé pour mieux le vendre) et qu’il recherche donc un défenseur central dès cet hiver.

🗞Cengiz Under ne s’est pas entraîné ce mardi, il devrait être forfait face à Nantes. Tout comme Bamba Dieng, touché au genou en Ligue Europa, et qui ne fera pas le déplacement. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/hjSLW9P3tL — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 30, 2021