OM - Mercato : Sampaoli sait ce qu'il veut pour remplacer Amavi

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille a officialisé le départ en prêt de Jordan Amavi vers l'OGC Nice. Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, a identifié le profil qu'il recherchait pour remplacer le latéral gauche français.

"On recherche un joueur avec un profil de défenseur central, capable de jouer comme latéral. Mais on est aussi intéressé par un latéral, avec une capacité offensive plus importante sur la ligne, ce qui permettrait de pouvoir changer la structure de l’équipe. Par rapport aux besoins de l’effectif, on s’est posé la question entre les deux profils. (…) Si on me demande, je pense qu’on a besoin des deux. Mais il faut trouver la meilleure option sur le marché", a expliqué le technicien argentin devant la presse.

🎙 Suivez en direct la conférence de presse d’Amine Harit et Jorge Sampaoli avant le match #FCGBOM en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 6, 2022