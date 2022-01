OM - Mercato : Sampaoli tente un Argentin de l'Ajax !

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

A l'OM, on a des problèmes financiers mais on ne manque pas d'idées. Et force est de reconnaître que Pablo Longoria, le président du club, excelle depuis qu'il est en place à Marseille avec bon nombre de coups osés et gagnants. Lors de ce mercato d'hiver, alors que Cédric Bakambu vient de signer et que Jordan Amavi a rejoint Nice, c'est cette fois l'entraîneur Jorge Sampaoli qui voudrait frapper fort.

Le technicien, selon RMC, aurait ainsi ciblé un latéral de renom : Nicolas Tagliafico qui évolue à l'Ajax d'Amsterdam. Problème, est toujours selon le média, la transaction s'annonce déjà compliquée.

Extrait : "Sampaoli a eu Tagliafico (36 sélections) sous ses ordres, avec l’Argentine, notamment lors de la Coupe du monde en Russie, et les deux hommes ont gardé de bonnes relations. La partie s’annonce pourtant très délicate pour les dirigeants marseillais. Tagliafico, qui sera en fin de contrat en juin 2023, est un joueur important et reconnu du club néerlandais. Le timing est compliqué, avec la perspective pour le joueur de 29 ans de disputer en février les huitièmes de finale de la Ligue des champions (contre Benfica), dans une équipe de l’Ajax séduisante."