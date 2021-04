OM - Mercato : Sampaoli veut bâtir autour de quatre joueurs, casse-tête en vue pour Longoria

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cela fait très exactement un mois que Jorge Sampaoli est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur argentin était arrivé un lundi, au lendemain d'une humiliation en Coupe de France sur la pelouse du Canet (1-2) et deux jours avant ses débuts face au Stade Rennais (1-0). En un mois, il a remporté ses trois matches à domicile (Rennes, donc, Brest et Dijon) et perdu l'unique disputé à l'extérieur (Nice). Il a surtout pu se faire une idée plus précise de son effectif, des hommes avec qui il comptait bâtir l'OM de 2021/22.

Espoir pour Thauvin, Balerdi et Lirola

Le souci, c'est que parmi les joueurs qu'il verrait bien comme des titulaires indiscutables la saison prochaine, il y en a quatre sur le départ ! La Provence explique en effet que Sampaoli veut continuer à travailler avec Florian Thauvin, Pol Lirola, Leonardo Balerdi et Arkadiusz Milik. Soit un joueur en fin de contrat, deux dont le prêt arrive à expiration et un qui se verrait aller plus haut, par exemple à la Juventus Turin. Et encore, Sampaoli n'a pas pu voir à l'œuvre Jordan Amavi, lui aussi en fin de contrat en juin, puisque le latéral gauche est convalescent…

La Provence assure toutefois qu'il y a de l'espoir dans ces dossiers même s'ils constituent des casse-tête pour Pablo Longoria. Les contacts avec Thauvin pour une prolongation seraient bons alors que le président de l'OM espère que Dortmund (pour Balerdi) et la Fiorentina (Lirola) accepteront de revoir les options d'achat à la baisse ou de reprêter leur joueur. Pour Milik, c'est une qualification européenne qui devrait faire office de juge de paix. Le quotidien marseillais explique que les relations entre le coach argentin et son président espagnol sont en tout cas excellentes alors que se profile un marché estival des plus compliqués !