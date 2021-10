OM - Mercato : Sampaoli vise un attaquant ciblé par le PSG et adoubé par Messi

Zapping But! Football Club

Le retour au premier plan d’Arkadiusz Milik à l’OM est mitigé. Si l’attaquant polonais pèse toujours sur les défenses adverses, ses prestations restent en dents de scie mais sa propension à réaliser des gestes décisifs en font de loin la principale arme offensive de Jorge Sampaoli.

Il n’empêche que le départ de Dario Benedetto à Elche cet été (prêt) n’a pas été compensé par l’OM et qu’une première piste a été éventée en vue du mercato hivernal : Julian Alvarez (21 ans). Selon le site Jeunes Footeux, les dirigeants phocéens ont coché le nom de l’attaquant de River Plate sur leurs tablettes pour janvier 2022.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Milan AC, l'AS Rome, Totenham, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et... le PSG sont aussi évoqués ! Alvarez, âgé de 21 ans a un contrat jusqu'en décembre 2022 et a notamment inscrit 15 buts puis donné 13 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Vif, technique, l'intéressé est puissant malgré sa petite taille (1,70m) et compte déjà 4 sélections avec l’Argentine, où Lionel Messi l’a accueilli à bras ouverts.