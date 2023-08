OM, FC Barcelone - Mercato : la mèche a été vendue pour l’avenir d’Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un temps annoncé proche de resigner à l’OM et courtisé par le FC Barcelone, Alexis Sanchez devrait plutôt retourner en Serie A. Le Chilien espère revenir dans un club qu’il connaît bien.

Sanchez de retour à l’Inter Milan ?

Sur les ondes de la radio italienne RDS, Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter Milan, a déclaré entre autres qu’Alexis Sanchez pourrait faire son retour à l’Inter Milan. « C'est bien que Sanchez veuille revenir. Sanchez est vraiment un champion, il a une grande passion pour son travail. Il est parti à contrecœur et maintenant il a envoyé des signaux pour dire qu'il veut revenir, c'est vrai. », a-t-il déclaré ce dimanche. Les Nerazzuri ont perdu Lukaku et Dzeko cet été et auraient donc besoin de renfort offensif.

