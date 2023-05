OM - Mercato : Sanchez fait poireauter un grand attaquant !

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Les représentants d'Alexis Sanchez sont à Marseille depuis la semaine dernière pour négocier avec Pablo Longoria. Il paraît que l'attaquant de 34 ans ne fait pas de la participation à la prochaine Champions League une condition sine qua non pour rester et qu'il se plaît en Provence. Ce qui laisse à penser que ses agents négocient une hausse salariale ou des primes conséquentes. Or, les dirigeants de l'OM ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas prêts à tout pour conserver leurs joueurs, Frank McCourt leur mettant la pression pour assainir les comptes.