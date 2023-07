OM - Mercato : Alexis Sanchez rend fou Longoria, un autre Chilien pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Depuis le 1er juillet, Alexis Sanchez est libre de tout contrat et peut signer où il le souhaite. Et depuis la fin du championnat, soit plus d’un mois, il dispose d’une offre de l’OM, qui souhaite le voir rempiler pour une saison après une première année réussie en Provence. Selon L’Équipe, celle-ci s’élève à 3 millions d’euros net, hors primes, mais le club n’a pas fixé de date limite pour sa réponse.

Osorio dans le viseur de l'OM ?

En attendant, le mutisme de Sanchez interroge et l’OM planche sur d’autres pistes en attaque. Selon Sport, le club phocéen serait prêt à débourser pas moins de 7 millions d’euros pour recruter Dario Osorio, ailier de 19 ans de l’Universidad de Chile, suivi par d’autres clubs européens cet été.

