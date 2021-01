OM - Mercato : le départ de Sanson a irrité Villas-Boas, un chèque rondelet pour le remplacer ?

La défaite de l’OM à Monaco hier soir en L1 (1-3) a presque fait oublier l’autre information de la journée : Morgan Sanson va faire ses valises. Son transfert à Aston Villa devrait même rapporter 15,7 M€ plus quelques bonus. Le départ imminent de l’ancien joueur du MHSC n’a pas égayé André Villas-Boas.

L’intéressé milieu devait en effet être titulaire à Louis II mais il a demandé à son entraîneur lors d’un échange hier de ne pas disputer la rencontre vu sa situation. Il a été remplacé au dernier moment par Marley Aké dans le groupe. « La nouvelle n’a pas ravi le technicien portugais, d’abord parce qu’il comptait sur lui en Principauté, mais aussi car il perd un joueur important », glisse L’Équipe ce dimanche.

Plusieurs pistes ont déjà été éventées pour la succession de Sanson dans l’entrejeu marseillais, la dernière menant à Mo Dahoud au Borussia Dortmund. Pour financer l’arrivée de l’oiseau rare, Pablo Longoria disposerait d'une enveloppe d'une dizaine de millions d’euros.

