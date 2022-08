OM - Mercato : Santi Mina s'en va, feu vert pour Bakambu au Celta ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Arrivé cet hiver en provenance de Chine, Cédric Bakambu est poussé vers la sortie par Pablo Longoria cet été. Parce que son rendement, malgré un but au bout de deux minutes sous le maillot blanc, à Lens (2-0), est très loin de justifier les 400.000€ qu'il perçoit chaque mois. Mais aussi parce que le compartiment offensif de l'OM affiche complet. Et parce qu'enfin, le président phocéen voudrait recruter un autre joueur.

Bakambu bénéficie d'une piste en Espagne, où il a brillé avec Villarreal (2015-18). Mais le Celta Viga voulait d'abord régler le cas de Santi Mina. Reconnu coupable d'agression sexuelle, l'Espagnol de 26 ans n'est plus payé et ne joue plus avec les Galiciens. Mais il est quand même sous contrat. Plus pour longtemps a priori car La Voz de Galicia annonce qu'il a donné son accord pour un départ en Arabie Saoudite, à Al Shabab. Ce dossier finalisé, le Celta se tournera peut-être vers l'OM pour recruter Bakambu. En espérant pour les Phocéens que ce dernier ait changé d'avis car il n'était pas chaud du tout pour retourner en Liga...