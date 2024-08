OM Mercato : Sildillia sort du silence, Norwich fait une mise au point sur Rowe

Depuis plusieurs semaines, Kiliann Sildillia serait la priorité de l'OM pour remplacer Jonathan Clauss, parti à l'OGC Nice. Alors que l'optimisme serait de mise côté olympien dans ce dossier, le principal intéressé, interrogé par Kicker, s'est exprimé ce samedi sur son avenir. "J’étais jusqu’à présent focalisé sur les Jeux Olympiques et sur notre objectif de remporter l’or. Tout le reste n’était pas dans ma tête. Partir en vacances ? Peut-être deux ou trois jours. J’ai d’abord besoin d’un peu de calme pour décompresser. Et j’ai toujours un contrat avec Fribourg. Maintenant, je me dirige vers là-bas."

La mise au point du coach de Norwich sur Rowe

Concernant Jonathan Rowe, également ciblé par l'OM lors de ce mercato estival, l'entraîneur de Norwich, Hoff Thorup, a réagi au fait que son joueur a refusé de jouer ce samedi le premier match de la saison des Canaries en Championship pour forcer son départ cet été. "Le prochain plan est que lui, moi et aussi Ben Knapper (le directeur sportif de Norwich) ayons une conversation sur ce qui s'est passé aujourd'hui (samedi) et comment pouvons-nous l'aider à continuer à avancer ? Comme je l'ai dit en Autriche, parfois des choses comme ça arrivent, et c'est à nous de trouver la meilleure solution possible et de commencer à travailler. Mais la plupart des choses se passeront en interne entre nous deux ou trois. Il faut se préparer à peu près à tout lorsque le mercato est ouvert. Cela fait partie du jeu, et tant que la saison commence pendant que le mercato est également ouvert, il faut être préparé et être capable de réagir. Ce n'est pas idéal."

