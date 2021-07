OM - Mercato : Simeone toujours suivi, un invité surprise en défense ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La liste des recrues estivales de l’OM est assez impressionnante sur le papier. Avec Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et enfin William Saliba, Pablo Longoria n’a pas chômé au mercato et l'été n'est pas encore fini.

Alors que Cristian Pavon et Thiago Almada sont annoncés proches de l’OM, TMW fait savoir que Giovanni Simeone est toujours suivi par le président espagnol. On imagine qu’il passe derrière les autres priorités estivales, notamment au poste de pistons.

Par ailleurs, un invité surprise pourrait s’inviter en défense. La bonne nouvelle, c’est qu’il est déjà à l’OM : Aaron Kamardin (19 ans).

« Je sais qu’il a fait pas mal d’entrainements avec les pros cette saison, notamment avec Jorge Sampaoli, je pense qu’il a pu progresser à ce niveau, assure le scout Bastien Cordoleani au Phocéen. Comme chacun le sait, les championnats jeunes ont été arrêtés mais j’ai pu assister à quelques matchs amicaux. Il me semble plus fin techniquement que son compère Joachim Kada, qui a un temps d’avance sur le plan athlétique. Ce sont deux défenseurs différents. »