OM - Mercato : Strootman a une destination en vue, McCourt a failli s’étouffer !

Où évoluera Kevin Strootman (32 ans) la saison prochaine ? Nul ne le sait encore, même pas Frank McCourt. L’actionnaire de l’OM suit ce dossier de très près depuis son arrivée en août 2018 et ne comprend plus la stratégie des dirigeants qu’il a nommés en ce qui le concerne. Il n’en veut et n’en peut plus ! « Jacques-Henri Eyraud s’était rendu compte de cette erreur majeure d’investissement dès le mois de juillet suivant, évoquant même une résiliation de contrat auprès de Frank McCourt, qui avait manqué de s’étouffer après tant d’efforts consentis pour faire venir le Batave », glisse L’Équipe. Que le grand patron de l’OM se rassure : une porte de sortie pourrait être vite trouvée. Toujours d’après le quotidien sportif, Pablo Longoria attend que ses représentants lui trouvent une porte de sortie. Quand Strootman aura dégoté un plan à l’étranger, les deux parties échangeront à propos de sa dernière année de contrat. La fin de carrière approchant, le joueur est plus ouvert à des challenges dans des pays du Golfe. En 2019, Longoria, alors à Valence, avait procédé ainsi avec Aymen Abdennour et son entourage. La une du journal L'Équipe du mercredi 13 juillet pic.twitter.com/ixSnr1pjss — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 12, 2022

Pour résumer Recruté par l’Olympique de Marseille en août 2018, Kevin Strootman (32 ans) pourrait trouver une solution pour partir au mercato estival. Une destination plairait déjà au milieu de terrain batave : un nouveau challenge exotique.

