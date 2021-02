OM - Mercato : tancé par Larguet après Villas-Boas, ce joueur est sur le départ

L'aventure avait si bien commencé… Prêté par le Bayern Munich le 5 octobre, Michaël Cuisance avait fait une véritable déclaration d'amour à l'OM lors de sa conférence de présentation et avait réalisé des premiers pas intéressants contre Bordeaux (3-1) ou à Lorient (1-0). Mais, rapidement, les choses se sont gâtées. Si bien qu'André Villas-Boas a fini par le sortir de son onze de départ, le milieu de terrain étant trop inconstant et, surtout, incapable de rester dans sa zone.

"Il faut absolument qu'il rentre dans un collectif"

Les choses auraient pu s'améliorer après la mise à pied du Portugais, mais ce n'était visiblement pas un problème de coach. Très décevant à Bordeaux (0-0) dimanche soir, où Nasser Larguet l'avait titularisé avant de le sortir à la 63e après les deux expulsions, l'Alsacien a eu droit à un coup de pression en bonne et due forme de la part de son coach, hier en conférence de presse.

"Il a de la puissance et de la qualité technique mais les qualités, vous devez les mettre à profit. Il faut absolument qu’il rentre dans un collectif et s’il fait ça, il pourrait devenir un très bon joueur, indispensable à l’équipe. Amavi est un exemple. Il a été conspué, sifflé par les supporters. Il a été extrêmement courageux, est allé puisé au fond de lui-même pour amener des résultats." En bref, soit Cuisance se montre plus collectif et redresse la tête face aux critiques, soit en juin, ce sera retour à l'envoyeur (Bayern Munich) !