OM : tensions avec Fonseca au LOSC, journée décisive ce mardi ?

Au lendemain de la prise de parole d’Olivier Létang, plus personne ou presque à l’OM ne se fait d’illusions au sujet d’une possible arrivée de Paulo Fonseca cet été. « Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du LOSC l’année prochaine, a affirmé le président du LOSC hier soir à L’Équipe. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. Paulo est bien au LOSC. » Dans son édition du jour, L’Équipe ne doute pas la sincérité de Létang mais laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’une manière stratégique de faire monter les enchères. Mohamed Toubache-Ter, lui, glisse que ça pourrait « crasher » entre Létang et Fonseca ces prochains jours. « On peut donc imaginer que l’un des deux quitte le club prochainement », précise l’insider.

Le LOSC attendu à la DNCG ce mardi

La Voix du Nord confirme que tout n’est pas rose au sein du LOSC. « Fonseca se sent bien à Lille. En revanche, ses relations n’ont pas toujours été simples avec son PDG et on sait désormais qu’il est d’une extrême vigilance concernant le recrutement, au point qu’il aimerait avoir plus de pouvoir dans ce domaine de compétence jusque là réservé à Olivier Létang », indique le quotidien régional. Au lendemain d’une réunion au sommet avec Alessandro Barnaba, aujourd’hui à Luchin, on pourrait ainsi en savoir plus dès mardi sur ces querelles intestines suite au passage du LOSC devant la DNCG.

Pour résumer Si Olivier Létang a considérablement refroidi la possible arrivée de Paulo Fonseca sur le banc de l’Olympique de Marseille cet été, des tensions ravivées au sein du LOSC pourraient en décider autrement avec une réunion au sommet prévue ce lundi.

