OM - Mercato : Thauvin attendrait la vente du club pour décider de son avenir

Ce matin, nous avons relayé sur notre site l'information de So Foot qui, via un portrait du prince saoudien al-Walid ben Talal, a distillé quelques informations sur la vente de l'Olympique de Marseille. Celle-ci serait d'ores et déjà actée et sera rendue officielle à la fin de la saison, comme l'a révélé le journaliste de L'Equipe Thibaud Vézirian.

"Certains joueurs sont déjà au courant de la vente"

Une source officielle cité par le mensuel explique que les joueurs sont déjà au courant et que cela influerait sur certaines négocations : "Il y aurait entre 10 et 15 nouveaux joueurs. Certains joueurs en fin de contrat à l’OM sont déjà au courant de la vente, on leur demande juste d’attendre l’officialisation pour renégocier et rester".

On pense forcément à Florian Thauvin, dont le contrat arrive à échéance en juin. L'ailier gaucher était parti pour s'en aller au temps de la présidence de Jacques-Henri Eyraud mais il serait désormais enclin à prolonger. Parce qu'il entretient de meilleures relations avec Pablo Longoria mais peut-être aussi parce qu'il a des assurances pour l'ambition future de l'OM…